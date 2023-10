Ein 42-Jähriger ist nach einem Arbeitsunfall in Albstadt (Zollernalbkreis) im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war vergangene Woche bei Spachtelarbeiten an einem Gebäude von einem Gerüst mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann zunächst ins Krankenhaus, wo er nun seinen Verletzungen erlag.