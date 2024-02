Mann verursacht wohl betrunken Frontalzusammenstoß

Ein Mann hat wohl betrunken und mit überhöhter Geschwindigkeit einen Frontalzusammenstoß verursacht. Dabei wurden sowohl er als auch ein 68-Jähriger schwer verletzt, so die Polizei. Der 36 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher soll bei Ehingen (Alb-Donau-Kreis) in der Nacht auf Donnerstag in einer Linkskurve mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten sein. Dort kam ihm der 68-Jährige mit seinem Fahrzeug entgegen und die Autos stießen frontal zusammen. Beide Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn geschleudert. Der Rettungsdienst brachte die beiden Schwerverletzten in einer Klinik.

Die Geschwindigkeit an der Unfallstelle soll auf 60 km/h begrenzt sein. Ersten Erkenntnissen zufolge sei der 36-Jährige zu schnell gefahren. Außerdem soll er unter Alkoholeinfluss gestanden haben.