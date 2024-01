Kriminalität

Mann versprüht Reizgas in Wettbüro

Konstanz / Lesedauer: 1 min

Ein Mann hat in Konstanz am Bodensee aus einer Gruppe heraus Reizgas in einem Wettbüro versprüht. Der Mann war Teil einer sechs- bis siebenköpfigen Gruppe, die sich zuvor „ungebührlich“ verhalten habe, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte.