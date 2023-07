Sigmaringen

Mann verletzt sich bei Arbeitsunfall: Finger abgetrennt

Pfullendorf / Lesedauer: 1 min

Bei einem Arbeitsunfall in Pfullendorf (Landkreis Sigmaringen) hat sich ein Mann an einer Sägemaschine mehrere Finger abgetrennt. Ein Hubschrauber brachte den 50–Jährigen am Dienstagvormittag in eine Klinik, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Veröffentlicht: 26.07.2023, 04:46 Von: Deutsche Presse-Agentur