Freiburg

Mann verletzt sechs Menschen in Notaufnahme mit Messer

Freiburg

Ein Mann hat in der Notaufnahme der Freiburger Uniklinik sechs Menschen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der psychisch auffällige 43-Jährige, der am Samstag zur Nachbehandlung einer Schnittverletzung in die Notaufnahme kam, randaliert haben, nachdem er auf die Wartezeit hingewiesen wurde.

Veröffentlicht: 08.01.2024, 15:33 Von: Deutsche Presse-Agentur