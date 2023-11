Mann verletzt bei Schlägerei vor Diskothek

Bei einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in Friedrichshafen (Bodenseekreis) ist mindestens ein Mensch verletzt worden. Die Gruppen aus jeweils etwa fünf Personen gingen aus zunächst unbekanntem Grund am frühen Mittwochmorgen aufeinander los, wie die Polizei mitteilte. Ein 27 Jahre alter Mann kam anschließend in ein Krankenhaus. Über den Ablauf der Schlägerei und die Verletzungen der weiteren Beteiligten lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Die Polizei hat die Ermittlungen nun aufgenommen.