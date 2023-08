Festnahme

Mann verletzt 26–Jährige in Nürtingen schwer

Nürtingen / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. (Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

Weil er eine junge Frau in Nürtingen (Kreis Esslingen) schwer verletzt haben soll, hat die Polizei einen 24–Jährigen festgenommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten, soll der Mann die 26–Jährige — eine Bekannte — in der Nacht außerhalb von ihrer Wohnung angegriffen haben.

Veröffentlicht: 15.08.2023, 16:42 Von: Deutsche Presse-Agentur