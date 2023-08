Ludwigsburg

Mann überfällt mit mutmaßlicher Schusswaffe Tankstelle

Ludwigsburg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Ein zunächst unbekannter Mann hat mit einer mutmaßlichen Schusswaffe eine Tankstelle in Ludwigsburg überfallen. Der Mann habe die 20–jährige Kassiererin am Samstagabend mit der Waffe bedroht und Bargeld verlangt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Veröffentlicht: 13.08.2023, 09:46 Von: Deutsche Presse-Agentur