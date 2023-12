Mann surft mit Holzpalette auf Neckar

Ein Mann ist mit einer Holzpalette in Rottenburg (Kreis Tübingen) auf dem Neckar gesurft. Nachdem mehrere Zeugen das Ordnungsamt informiert hatten, fand die Polizei einen 24-Jährigen auf dem Fluss vor. Der Mann hatte ein Seil an einem Brückengeländer und dieses wiederum an seiner Holzpalette befestigt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der Mann stand so auf der Holzpalette im Wasser. Nach einem Gespräch mit der Polizei, in dem ihm die Gefährlichkeit der bestehenden Strömung erläutert worden sei, habe der Mann seine Wassersportaktivitäten am Mittwoch eingestellt.