Mann stürzt mit Gleitschirmflieger in Bäume

Kreis Esslingen

Mann stürzt mit Gleitschirmflieger in Bäume

Neuffen / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Ein 38 Jahre alter Mann ist mit einem Gleitschirmflieger abgestürzt und bei Neuffen (Kreis Esslingen) in Bäumen gelandet. Bei dem Flugunfall am Sonntagnachmittag wurde der Mann mittelschwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Veröffentlicht: 04.12.2023, 13:25 Von: Deutsche Presse-Agentur