Mann stürzt bei Arbeitsunfall aus 15 Metern Höhe und stirbt

Ein Mann ist bei einem Arbeitsunfall 15 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der 55–Jährige sei am Freitagmorgen mit Baumarbeiten in Sindelfingen beschäftigt gewesen, teilte die Polizei mit. Er habe Eichenprozessionsspinnerraupen aus Baumkronen auf einem Spielplatz entfernt. Dabei stürzte er aus bisher ungeklärter Ursache aus 15 Metern Höhe. Der 55 Jahre alte Mann sei noch vor Ort an seinen Verletzungen gestorben. Der Unfallhergang und die Ursache werden laut Polizei noch ermittelt.