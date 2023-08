Diebstahl

Mann stiehlt Geld aus Spendenbecher obdachloser Männer

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Mann hat in Stuttgart Geld aus einem Spendenbecher zweier obdachloser Männer gestohlen und einen der beiden geschlagen. Die 26 und 35 Jahre alten Männer saßen am Freitagabend vor einem Lebensmittelgeschäft, als ein 44 Jahre alter Mann das Münzgeld aus einer vor ihnen stehenden Spendenbox nahm, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Veröffentlicht: 12.08.2023, 12:12 Von: Deutsche Presse-Agentur