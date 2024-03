Mann springt wegen drohender Abschiebung aus Fenster

Mit einem Sprung aus einem Fenster im zweiten Stock hat ein Mann in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) versucht, seine Abschiebung zu verhindern. Gegen den 24-Jährigen habe ein Abschiebehaftbefehl vorgelegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei mit falschen Personalien nach Deutschland eingereist und habe dann mehrere Straftaten begangen.

Als die Polizisten den 24-Jährigen am Mittwoch in seiner Wohnung abholen wollten, sei er durch ein offenes Fenster im zweiten Stock auf ein Garagendach gesprungen. Von dort sei er über einen Innenhof in angrenzende Gärten geflüchtet. Hier hätten ihn die Beamten festgenommen.