Mann soll Mitbewohner schwer verletzt haben ‐ Festnahme

Nachdem er seinen Mitbewohner in Stuttgart schwer verletzt haben soll, ist ein 44-Jähriger festgenommen worden. Der Verdächtige hatte am Freitagabend in einer Arbeiterunterkunft mit dem 45-Jährigen gestritten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei soll er mit einem zunächst unbekannten Gegenstand auf ihn eingestochen haben. Der 45-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Noch am Samstag sollte ein Haftrichter entscheiden, ob der 44-Jährige in Untersuchungshaft muss.