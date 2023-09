Mann soll Ex-Partnerin bedroht haben: SEK-Einsatz

Nach einer mutmaßlichen Bedrohungslage und mit Unterstützung eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) hat die Polizei in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einen Mann festgenommen. Der 30-Jährige soll am Dienstag seine ehemalige Partnerin bedroht haben, wie es in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei von Mittwoch hieß. Die 44-Jährige hatte selbst die Polizei verständigt und nicht ausschließen können, dass der Beschuldigte im Besitz einer Schusswaffe war.

Die Polizei sperrte den Bereich um das Haus ab, in dem sich die Wohnung der Frau befand. Kurz nach Mitternacht konnte der Mann widerstandslos festgenommen werden, hieß es weiter. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Eine Schusswaffe befand sich nicht in der Wohnung. Die Beamten fanden dort aber geringe Drogenmengen. Der Mann kam in eine Arrestzelle. Details und Hintergründe der mutmaßlichen Bedrohung nannte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft zunächst nicht.