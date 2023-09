Mann soll Ehefrau getötet haben: Prozessbeginn im November

Ein Mann, der in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) seine Frau mit mehreren Messerstichen getötet haben soll, muss sich wegen Mordes vor dem Karlsruher Landgericht verantworten. Der Prozess gegen den 37–Jährigen beginnt am 13. November (9.00 Uhr), wie ein Gerichtssprecher am Freitag bestätigte. Der Tod der 36–jährigen zweifachen Mutter hatte große Betroffenheit ausgelöst. Sie war am 18. März dieses Jahres schwer verletzt in ihrem Haus gefunden worden und wenig später gestorben. Sie soll verblutet sein.

Die Anklage lautet auf Mord wegen Heimtücke und niedrigen Beweggründen. „Das Motiv wird im persönlichen Bereich vermutet“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte, ein Deutscher, ist in Untersuchungshaft. Er schweigt zu den Vorwürfen.

Insgesamt sind zehn Verhandlungstage vorgesehen. Nebenkläger sind die Eltern der Toten (AZ: 1 Ks 900 Js 13392/23). Zuvor hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ (BNN) darüber berichtet. Der Zeitung zufolge waren der Mann und die Frau durch die Arbeit und ihr Engagement in Vereinen in der Stadt bekannt.