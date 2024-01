Mann schmuggelt Hunderte Proteinriegel aus der Schweiz ein

Ein Mann hat in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) mehr als 740 Proteinriegel und mehr als 80 Packungen Schokotropfen illegal aus der Schweiz eingeführt. Eine Zollstreife hatte den Mann bereits vor mehreren Tagen dabei entdeckt, als er vor einem Paketshop drei große Pakete entlud, wie das Hauptzollamt Lörrach mitteilte. Der Mann gab an, dass es sich um kostenlose Probesendungen seines Schweizer Unternehmens an eine Firma im Kreis Emmendingen handelte. Der Mann habe die Ware an der gewerblichen Abfertigung vorbei ohne verpflichtende Zollanmeldung nach Deutschland schmuggeln wollen, so der Zoll. Er musste die Abgaben nachzahlen - und muss sich zudem einem Verfahren wegen des Verdachts der versuchten Steuerhinterziehung stellen.