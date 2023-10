Polizei

Mann schlägt und tritt Frau am Ludwigsburger Bahnhof

Ludwigsburg / Lesedauer: 1 min

In Ludwigsburg soll ein Mann eine Frau mehrfach geschlagen und getreten haben. Der 42 Jahre alte Mann und die 59 Jahre alte Frau, die sich laut Mitteilung der Polizei vom Samstag kannten, waren am Freitag am Ludwigsburger Bahnhof in einen Streit geraten.

Veröffentlicht: 21.10.2023, 10:11 Von: Deutsche Presse-Agentur