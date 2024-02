Mann schlägt um sich und flieht in geklautem Wagen

Ein Mann ist in Graben-Neudorf (Kreis Karlsruhe) komplett ausgerastet und hat eine Zugbegleiterin massiv attackiert, weitere Frauen angegriffen, später in einem Supermarkt randaliert und dann auch noch ein Auto gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, geschah die erste Attacke am Dienstagnachmittag in einer Straßenbahn, als er die Zugbegleiterin schlug, trat und würgte und ihr die Handtasche entriss. Die 57-Jährige wurde dabei verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auf dem Bahnsteig pöbelte der Mann den Angaben zufolge dann zwei Frauen an und packte und schüttelte eine der beiden.

Wenig später habe er einen Einkaufsmarkt betreten, wo er einen Angestellten angeschrieben, eine Verkäuferin mit einem Kuchenteller beworfen und einer Kundin einen Schlag versetzt haben soll. Danach bedrohte er demnach auf dem Parkplatz des Supermarktes einen 23-Jährigen mit einer zerbrochenen Glasflasche, nahm ihm die Autoschlüssel weg und fuhr mit dem gestohlenen Wagen davon. Auf seiner Flucht Richtung Karlsruhe verursachte der Mann laut Polizei mehrere Unfälle. Bisher konnte er trotz Großfahndung mit Hubschrauber nicht gefasst werden. Seine Motive und die Hintergründe der Vorfälle sind unklar. Die Polizei sucht Zeugen.