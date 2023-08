Nach Streit

Mann schlägt Frau — sie tritt ihm in die Weichteile

Edingen-Neckarhausen / Lesedauer: 1 min

Ein Mann hat nach einem Streit an einer Straßenbahnhaltestelle in Edingen–Neckarhausen (Rhein–Neckar–Kreis) eine Frau am Hals gepackt und ihr ins Gesicht geschlagen. Diese revanchierte sich mit einem Tritt in die Weichteile des Mannes, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.

Veröffentlicht: 24.08.2023, 16:12 Von: Deutsche Presse-Agentur