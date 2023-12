Mann schießt mit Schreckschusswaffe: Polizeieinsatz

Mit einer Schreckschusswaffe soll ein Mann in Talheim (Kreis Heilbronn) von seinem Balkon geschossen und dadurch einen größeren Polizeieinsatz verursacht haben. Zeugen hatten bei dem Vorfall am Dienstag mehrere Schüsse gehört, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 34-Jährige wurde demnach vorläufig festgenommen, ist nun aber wieder auf freiem Fuß. In seinem Zimmer wurde eine Schreckschusswaffe gefunden und beschlagnahmt.