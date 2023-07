Eppelheim

Mann schießt mit Gummikugeln auf Passanten

Eppelheim / Lesedauer: 1 min

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». (Foto: David Inderlied/dpa/Illustration )

Ein betrunkener Mann hat in Eppelheim (Rhein–Neckar–Kreis) mit Gummigeschossen und Stahlkugeln auf Passanten geschossen und damit für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurde der unter Drogen stehende 33–Jährige nach dem Vorfall vom Mittwochnachmittag in seiner Wohnung festgenommen.

Veröffentlicht: 20.07.2023, 16:50 Von: Deutsche Presse-Agentur