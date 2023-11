Karlsruhe

Mann schießt am Bundesverfassungsgericht in Richtung Polizei

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. (Foto: Uli Deck/dpa/Symbolbild )

Ein Mann hat auf dem Gelände des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe mit einem Gewehr in Richtung einer Polizeistreife geschossen. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Bundespolizei vom Sonntag war der Mann am Vorabend auf die Beamten zugerannt und hatte dabei mit dem Luftdruckgewehr geschossen.

