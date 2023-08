Main–Tauber–Kreis

Mann randaliert mit Eisenstange: Drei Polizisten verletzt

Tauberbischofsheim / Lesedauer: 1 min

Ein Mann ist in einer Klinik in Tauberbischofsheim (Main–Tauber–Kreis) mit einer Eisenstange auf Polizisten losgegangen, wobei drei Beamte und der Mann leicht verletzt worden sind. Der 30–Jährige hatte zuvor in einem Zimmer einer psychiatrischen Station der Klinik randaliert und sich mit der Eisenstange bewaffnet, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 11:25 Von: Deutsche Presse-Agentur