Mann pöbelt in Bar und liefert sich Gerangel mit Polizei

Ein pöbelnder Gast in einer Bar in Herrenberg (Kreis Böblingen) ist von Polizisten und mehreren Männern gebändigt und zu Boden gebracht worden. Dabei kam es zu Gerangel und einer Beißattacke. Zuvor soll der 40 Jahre alte Mann in der Bar Frauen angepöbelt und sich vor diesen ausgezogen haben, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Er wollte die Bar in der Nacht auf Donnerstag demnach nach einer Aufforderung nicht verlassen.

Eingetroffene Polizisten versuchten den Mann zu beruhigen, was misslang. Also wollten sie ihm Handschellen anlegen. Dabei konnte er sich befreien und griff einem Beamten an die Schutzweste und schob diesen nach hinten. Daraufhin kamen dem Polizisten die Kollegin und drei 19–, 20– und 22–jährige Männer zu Hilfe. Der Mann wurde zu Boden gebracht. Dann biss er den 19–Jährigen. Um die Beiß-Attacke zu beenden, schlug der Polizist dem 40–Jährigen ins Gesicht. Der Beamte und der 40–Jährige erlitten bei dem Gerangel leichte Verletzungen.

Der 19–Jährige hatte laut Polizeisprecherin Gebiss–Druckstellen am Arm, blieb aber unverletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem 40–Jährigen ergab einen Wert über zwei Promille. Er verbrachte die restliche Nacht in einer Ausnüchterungszelle.