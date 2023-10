Körperverletzung

Mann pinkelt auf Supermarkt-Parkplatz: Prügelei nach Kritik

Tübingen / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet während eines Einsatzes auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: Friso Gentsch/dpa )

Weil er auf dem Parkplatz eines Supermarktes sein Geschäft verrichtete, ist ein Mann in Tübingen in eine Prügelei geraten. Der 44-Jährige sei am Vorabend von einem Rollstuhlfahrer und einer 22-Jährigen auf das Pinkeln angesprochen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Veröffentlicht: 01.10.2023, 13:55 Von: Deutsche Presse-Agentur