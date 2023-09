Mann nach mutmaßlichem Mord in Tübingen in U-Haft

Weil er seine ehemalige Lebensgefährtin getötet haben soll, ist in Tübingen ein 45-Jähriger festgenommen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, sitzt der Mann seit Montag wegen des Verdachts des Mordes in Untersuchungshaft.

Den Angaben nach soll der Tatverdächtige am Sonntagnachmittag die 42 Jahre alte Frau in ihrer gemeinsamen Tübinger Wohnung mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass sie noch vor Ort starb. Der Mann soll danach selbst zur Polizei gegangen sein und die mutmaßliche Tat mitgeteilt haben. Danach hätten Beamte die Frau in der Wohnung gefunden.

Die Polizei nahm den 45-Jährigen auf dem Revier vorläufig fest. Ein Richter erließ am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Der Ukrainer kam daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittle nun zum Motiv und zum Tathergang.