Mann nach Attacke auf 38-Jährigen in Unterfranken in U-Haft

Nach einem gewalttätigen Angriff auf einen 38-Jährigen im unterfränkischen Schweinfurt ist ein 36-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Der Tatverdächtige soll den Mann geschlagen und gegen dessen Kopf getreten haben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Demnach sei es am Dienstag aus bislang unbekannten Gründen zunächst zum verbalen Streit zwischen den beiden gekommen. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige auf den am Boden liegenden 38-Jährigen eingetreten haben, der dabei schwere Verletzungen am Kopf und im Gesicht erlitten habe. Lebensgefahr bestand laut einem Polizeisprecher nicht. Die Polizei fahndete nach dem zunächst unbekannten Angreifer und nahm den 36-Jährigen fest. Weil es laut Sprecher Hinweise gab, dass der Mann betrunken war, musste er eine Blutprobe abgeben. Ein Ermittlungsrichter ordnete Untersuchungshaft an. Die Polizei ermittle nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach möglichen Zeugen des Vorfalls.