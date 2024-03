Mann mit Messer attackiert: Täter weiter flüchtig

Nach der Messerattacke mit einem Schwerverletzten in Bruchsal ist der mutmaßliche Täter weiter flüchtig. Ein Verdächtiger werde weiterhin gesucht, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Ein 37-Jähriger war am Montag am Bruchsaler Bahnhof mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Der Mann wurde in einer Klinik operiert, schwebt jedoch nicht mehr in Lebensgefahr, wie es hieß. Die Polizei geht demnach von einer Auseinandersetzung zwischen den beiden aus.