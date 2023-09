Festnahme

Mann mit 4,5 Promille aufgegriffen

Villingen-Schwenningen / Lesedauer: 1 min

Ein Mann trägt Handschellen. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration )

Einen Mann mit annähernd 4,5 Promille Alkohol im Blut hat die Polizei in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) in Gewahrsam genommen. Passanten hatten den 43-Jährigen am Dienstag auf dem Gehweg liegen sehen und die Polizei informiert, heißt es in einer Mitteilung.

Veröffentlicht: 27.09.2023, 12:36 Von: Deutsche Presse-Agentur