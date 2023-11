Unfälle

Mann lässt Auto auf Schienen stehen ‐ Kollision mit Zug

Konstanz / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet während eines Einsatzes auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild )

Ein Zug auf der Schwarzwaldbahn ist am Dienstagabend mit einem auf den Schienen stehenden Auto zusammengestoßen ‐ in dem Wagen haben sich allerdings keine Menschen befunden. Der 43 Jahre alte Autofahrer hatte an einem Bahnübergang mitbekommen, wie sein Sohn an einem Streit beteiligt war, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 01.11.2023, 05:04 Von: Deutsche Presse-Agentur