Baden-Baden

Mann klettert an Haus hoch und stürzt ab

Baden-Württemberg

Der Schriftzug «Zugang Notaufnahme» hängt vor einem Gebäude einer Klinik. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild )

Bei Kletterversuchen an einem Haus ist ein Mann in Baden-Baden acht Meter in die Tiefe gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der 36-Jährige habe in der Nacht zum Sonntag in eine Wohnung im zweiten Stock gelangen wollen, teilte die Polizei am Montag mit.

Veröffentlicht: 20.11.2023, 15:40 Von: Deutsche Presse-Agentur