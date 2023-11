Polizei

Mann in Emmendingen aus psychiatrischer Klinik geflohen

Emmendingen / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. (Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild )

Ein 35-Jähriger ist am Donnerstag aus einer psychiatrischen Klinik in Emmendingen geflohen. Der wegen eines Tötungsdelikts im Maßregelvollzug untergebrachte Mann sei am Nachmittag vom Klinikgelände gestürmt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Veröffentlicht: 17.11.2023, 18:31 Von: Deutsche Presse-Agentur