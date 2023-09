Mann im Gleisbett wird von Zug erfasst und schwer verletzt

Ein Mann ist in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der 38-Jährige hatte sich unbefugt im Gleisbett aufgehalten. Der Zugfahrer leitete eine Notbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß aber nicht verhindern, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Freitag sagte.

Der Mann kam ins Krankenhaus. Er schwebte am Freitag wohl nicht in Lebensgefahr. Andere Menschen wurden nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen habe der Mann vor dem Unfall am Donnerstag zu Fuß auf den Gleisen zum Bahnhof Heidelsheim laufen wollen.