Festnahme

Mann greift Polizisten in Baden-Badener Gaststätte an

Baden-Baden / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. (Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild )

Bei einem Polizeieinsatz in einem Hotel in Baden-Baden hat ein Mann mehrere Beamte angegriffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, meldete die Wirtin am Samstag, dass ein Besucher sich weigere, die Hotelgaststätte zu verlassen.

Veröffentlicht: 06.11.2023, 18:01 Von: Deutsche Presse-Agentur