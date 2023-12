Mann gibt auf Bahnsteig angeblich Pistolenschüsse ab

Ein Unbekannter soll am Bahnhof Bad Säckingen (Kreis Waldshut) einen Jugendlichen geschlagen und mit einer Pistole geschossen haben. Polizeiangaben von Mittwoch zufolge soll der Täter den 19-Jährigen am Dienstagnachmittag auf einem Bahnsteig geschlagen und mit der Pistole bedroht haben. Dann soll der Verdächtige zweimal in die Luft geschossen haben und ins Stadtgebiet geflüchtet sein. Die Polizei sucht Zeugen.