Mann flieht aus Psychiatrie und ersticht 30–Jährige

Ein Mann ist nach Angaben der Ermittler aus einer psychiatrischen Einrichtung im Norden Baden–Württembergs geflohen und soll eine Frau erstochen haben. Polizisten nahmen den 33 Jahre alten Verdächtigen am Freitag fest. Trotz schneller Hilfe und eines unverzüglichen Transports in ein Krankenhaus erlag die 30–jährige Frau ihren schweren Verletzungen.

Der Tatverdächtige war nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft aufgrund eines Urteils des Landgerichts Heidelberg seit 2021 im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch untergebracht. Im sogenannten Maßregelvollzug werden Straftäter untergebracht, die zum Beispiel psychisch krank oder süchtig sind.

Pflegekräfte hatten der Mitteilung zufolge die Flucht beobachtet und die Verfolgung aufgenommen. Die Polizei habe ihrerseits sofort Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Dennoch habe der Beschuldigte sich von dem Gelände der Maßregelvollzugsanstalt entfernen können. Auf welche Weise genau, müsse noch ermittelt werden, hieß es.

In einem Geschäft in der Wieslocher Innenstadt habe der dann die 30–Jährige mit einem Messer verletzt. Woher er die Waffe hatte, war nach Angaben der Ermittler zunächst unklar.

Als er das Geschäft verließ, habe die Polizei gedroht, auf ihn zu schießen. Danach hätten die Einsatzkräfte den Mann festnehmen können. Weitere Angaben machte eine Polizeisprecherin zunächst nicht.

Das Opfer erlag im Krankenhaus den schweren Verletzungen. Die Polizei riegelte den Tatort weiträumig mit rot–weißem Flatterband ab. Fachleute in Ganzkörper–Schutzanzügen sicherten Spuren. Mehrere Rettungskräfte waren darüber hinaus im Einsatz.

Beim Psychiatrischen Zentrum Nordbaden war am Freitagabend zunächst niemand für Nachfragen zu erreichen. Jährlich werden dort rund 10 000 erwachsene Patientinnen und Patienten stationär, teilstationär und ambulant behandelt, wie es auf der Internetseite der Einrichtung heißt. Neben der Zentrale in Wiesloch gibt es klinische Außenstellen in Bruchsal, Mosbach/Buchen, Schwetzingen und in Weinheim.