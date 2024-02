Mann fährt Kleinkind mit Auto an

Nach einem Faschingsumzug in Glottertal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat ein 79-Jähriger ein zweijähriges Mädchen mit seinem Auto angefahren. Das Kind, das in Begleitung seiner Verwandten war, wurde leicht verletzt. Die Zweijährige sei vom Bürgersteig aus plötzlich auf die Straße gelaufen, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Der Senior erfasste das Mädchen am Sonntag mit seinem Auto. Das Kind stürzte und der Rettungsdienst brachte es in eine Klinik. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang und sucht Zeugen.