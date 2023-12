Mann erwischt Dieb in Wohnung und hindert ihn an Flucht

Ein Paar aus Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein mutmaßliches Diebestrio auf frischer Tat ertappt und einen von ihnen an der Flucht gehindert. Polizeiangaben vom Dienstag zufolge handelte es sich um einen 17-Jährigen. Eine Frau war am frühen Dienstagmorgen von Stimmen geweckt worden. Im Büro ihrer Erdgeschosswohnung sahen sie und ihr Partner drei Unbekannte. Ihr Partner konnte einen davon am Boden festhalten, während die beiden anderen Männer zunächst durch die Terrassentür davonliefen. Die Frau schloss diese daraufhin. Um ihrem Komplizen zu helfen, warfen die beiden von außen unter anderem einen Kürbis gegen die Tür, konnten aber nicht wieder hineingelangen. Nachdem die Bewohnerin die Polizei rief, nahmen Beamten den Jugendlichen fest. Die beiden Mittäter waren bei deren Eintreffen geflohen. Laut Polizei hatte das Paar zuvor vergessen, die Terrassentür zu schließen. Die drei Täter hatten sich den Erkenntnissen zufolge in der Wohnung umgesehen und Gegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro in eine Tasche gepackt.