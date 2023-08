Notfälle

Mann ertrinkt in Bodensee–Strandbad

Überlingen

Ein Mann ist in einem Strandbad in Überlingen (Bodenseekreis) ertrunken. Zeugen hätten Hilferufe des 64–Jährigen gehört, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.

Veröffentlicht: 25.08.2023