Mann ersticht mutmaßlich Wohnungsnachbarn: Prozess

Nach einer tödlichen Auseinandersetzung mit einem Wohnungsnachbarn muss sich ein Mann von Montag (09.15 Uhr) an vor dem Landgericht in Stuttgart wegen Mordes verantworten. Der damals 62–Jährige soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft im vergangenen Februar im Streit in Herrenberg (Kreis Böblingen) mit einem Küchenmesser drei Mal auf das zwei Jahre ältere Opfer eingestochen und es getötet haben. Nicht mitgeteilt wurde zunächst, worum es in dem Streit ging.

Der schwer in der Brust verletzte 64–Jährige hatte nach der Messerattacke noch an der Wohnungstür seiner Nachbarin klingeln können, er war dort aber zusammengebrochen und gestorben. Wenig später war der mutmaßliche Täter auf einem Spielplatz nahe des Tatorts festgenommen worden. Gegen den Mann mit türkischem Pass soll zunächst an sieben Prozesstagen verhandelt werden. Mit einem Urteil ist nicht vor Ende Oktober zu rechnen.