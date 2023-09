Mann duscht in Waschanlage und widersetzt sich Polizei

Ein nur mit einer Unterhose bekleideter Mann hat sich in Waiblingen (Rems–Murr–Kreis) in einer Autowaschanlage geduscht und sich Einsatzkräften widersetzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sei der „augenscheinlich verwirrte“ 30–Jährige aggressiv geworden, als ihn Beamte am Freitagnachmittag aus der Waschanlage führen wollten. Mit Tritten und Spucken habe er sich gewehrt, so dass die Einsatzkräfte ihm Handschellen angelegt hätten. Nach Unterstützung von einer zweiten Streife sei der Mann in Gewahrsam genommen worden. Nach einer ärztlichen Diagnose wurde der 30–Jährige der Mitteilung zufolge in eine Psychiatrie gebracht.