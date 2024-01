Kriminalität

Mann durch Stich in Oberschenkel lebensgefährlich verletzt

Freiburg / Lesedauer: 1 min

Ein Mann ist in Freiburg durch einen Stich in den Oberschenkel lebensgefährlich verletzt worden. Der 22-Jährige und seine zwei Begleiter gerieten am Samstagabend wohl mit einer fünfköpfigen Gruppe in Streit, wie die Polizei am Montag mitteilte.