Kriminalität

Mann, der Junge in Auto gezerrt haben soll, in Psychiatrie

Böblingen / Lesedauer: 1 min

Der Mann, der in Böblingen versucht haben soll, einen Jungen zu entführen und von zwei mutigen Männern davon abgehalten worden ist, ist in eine Psychiatrie gebracht worden. Das entschied ein Haftrichter am Donnerstag, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Veröffentlicht: 26.10.2023, 17:52 Von: Deutsche Presse-Agentur