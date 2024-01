Landgericht Memmingen

Mann betäubt und Zimmer in Brand gesetzt: Mordanklage

Memmingen / Lesedauer: 1 min

Sie soll ihren Mann mit Schlafmitteln betäubt und dann das Zimmer in Brand gesetzt haben - deswegen ist eine Frau aus Schwaben wegen Mordes angeklagt worden. Die 33-Jährige werde verdächtigt, ihren Mann im Mai 2023 durch das Feuer in der Wohnung in Memmingen getötet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.