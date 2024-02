Mann bei Waldarbeiten schwer verletzt

Ein 64-Jähriger ist in Dettingen unter Teck (Kreis Esslingen) von einem umfallenden Baum getroffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am Samstagvormittag zusammen mit einem 19-Jährigen mit Waldarbeiten beschäftigt. Den Angaben nach hatte der Mann dabei den Stamm eines Baums durchtrennt, der sich dann allerdings zunächst in anderen Bäumen verfing. Der 64-Jährige habe dann zu spät bemerkt, dass der Baum schließlich umfiel. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in ein Krankenhaus.