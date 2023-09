Mann bei Waldarbeiten lebensgefährlich verletzt

Ein 72 Jahre alter Mann ist bei Baumfällarbeiten lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Mann am Donnerstag in einem Wald bei Mainhardt (Landkreis Schwäbisch Hall) von einem herabstürzenden Baumstamm getroffen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.