Mann bei Unwetter in Zelt von Baum erschlagen

Während des Unwetters ist ein Mann am Donnerstag in seinem Zelt von einem Baum erschlagen worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Durch den Sturm in Hechingen (Zollernalbkreis) wurde ein Teil des freistehenden Baumes entwurzelt und stürzte auf das Zelt, in dem sich der 62 Jahre alte Mann alleine befand. Eine Fußgängerin fand das Opfer am Freitagmorgen. Zuerst hatte die „Bild“ berichtet.