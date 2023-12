Mann bei Streit mit Messer getötet: 61-Jähriger in U-Haft

Beim gemeinsamen Alkoholtrinken soll ein Mann im Kreis Konstanz einen 53-Jährigen mit einem Messer erstochen und getötet haben. Der 61-jährige Verdächtige sei am Freitagmorgen zusammen mit dem Mann in einem Mehrfamilienhaus in Steißlingen gewesen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Samstag mit. Dabei sei es zu einem Streit gekommen. Daraufhin soll der Verdächtige ein Küchenmesser geholt und damit auf den 53-Jährigen eingestochen haben. Der 61-Jährige sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft. Zum Motiv und zu weiteren Details konnte die Polizei zunächst nichts sagen.