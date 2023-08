Rems–Murr–Kreis

Mann bedroht, belästigt und bespuckt Reisende am Bahnhof

Backnang / Lesedauer: 1 min

Ein Mann hat am Bahnhof Backnang (Rems–Murr–Kreis) mehrere Menschen bedroht, er wurde festgenommen. Der 22–Jährige sei am Bahnhof herumgelaufen und habe wahllos Reisende belästigt und bespuckt, teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit.

Veröffentlicht: 17.08.2023, 10:50 Von: Deutsche Presse-Agentur